شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يربح أشهر 10 مشاهير على إنستجرام؟.. رونالدو يتصدر بـ47.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل أجرته شركة Buzz Bingo الأمريكية عن متوسط أرباح المشاهير السنوية من إنستجرام، وكم يربح كل نجم مقابل منشوراته على تطبيق الصور المملوك لفيس بوك.

وأظهر التقرير المنشور علي موقع statista الأمريكى، أن كريستيانو رونالدو يأتى فى المركز الاول من حيث إجمالي الأرباح من انستجرام، حيث يتلقي حوالى 975 ألف دولار مقابل كل إعلان مدفوع، فيما يأتي ليونيل ميسي فى المرتبة الثانية في تحقيق الدخل من انستجرام، حيث يربح 23.3 مليون دولار سنويًا، وفيما يلى نعرض القائمة كاملة:

- كريستيانو رونالدو: يحقق متوسط ارباح سنوية تبلغ حوالى 47.8 مليون دولار.

- ليونيل ميسى: يحقق متوسط أرباح تصل إلى 23.3 مليون دولار سنويا.

- كيندل جينر: تحقق سنويا حوالى 15.9 مليون دولار.

- ديفيد بيكهام: يحقق حوالى 10.7 مليون دولار في المتوسط.

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- سيلينا جومز: تحقق حوالى 8 ملايين دولار سنويا .

- نيمار : يحقق حوالى 7.2 مليون دولار سنويا من انستجرام.

- ابراهيموفيتش: يحقق لاعب الكرة الشهير حوالى 4 ملايين دولار سنويا.

- كيلي جينر: تحقق حوالى 3.8 مليون دولار سنويا.

- رونالدنهو: يحقق اللاعب الأسطوري البرازيلي السابق حوالى 2.6 مليون دولار سنويا من انستجرام.

- كلوي كارديشيان: تحقق حوالى 1.2 مليون دولار من انستجرام سنويا.