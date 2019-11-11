أدلة جديدة تُلمح إلى أن سامسونج تعمل بدورها على هاتف ذكي يضم كاميرا أساسية بدقة 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام حيث يكون الأداء في الهواتف الذكية مماثلأ تقريبًا، فمن بين الأشياء التي تركز عليها الشركات المصنعة لجعل هواتفها الذكية مختلفة عن البقية هي الكاميرا. في الواقع، يبدو أن شركة سامسونج تعتزم القيام بذلك أيضًا من خلال إطلاق هاتف ذكي جديد مع كاميرا بدقة 108 ميغابكسل.

في الواقع، لقد تم التوصل إلى هذا الإستنتاج بعدما تم إجراء معاينة للشفرة المصدرية لتطبيق Samsung Camera في الإصدار التجريبي من تحديث Samsung One UI 2.0. بعض التعليمات البرمجية لمحت إلى أن تطبيق الكاميرا هذا يدعم صورًا بدقة تصل إلى 12000×9000 بكسل، وهو ما يُترجم إلى 108 ميغابكسل. هذا في الواقع لا يشكل مفاجأة إذا كان ذلك صحيحًا.

هذا لأنه في وقت سابق من هذا العام، تردد أن شركة سامسونج تعمل على هاتف جديد يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، مما يعني أن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن تقوم الشركة بإطلاق هذا الهاتف. ومع ذلك، دقة 108 ميغابكسل تبدو وكأنها مبالغة بالنسبة للهواتف الذكية لأن معظم الصور يتم رفعها إلى وسائل التواصل الإجتماعي وضغطها، ولكنها لا تزال تمثل إنجازًا رائعًا في الجانب التكنولوجي على أي حال.

لسنا متأكدين من هوية الهاتف الذكي الذي سيستخدم هذا المستشعر، ولكن هناك فرصة جيدة أن نرى هذا المستشعر لأول مرة من شركة سامسونج في الهاتف Galaxy S11 القادم في أوائل العام المقبل.