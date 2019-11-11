شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك مشاهدة مرور عطارد أمام الشمس بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كوكب عطارد على وشك القيام برحلة نادرة بين الشمس والأرض، مما يعطي المشاهدين في جميع أنحاء العالم لمحة نادرة ودرامية عن الكوكب الأقرب للنظام الشمسي، حيث سيبدو للراصد أن كوكب عطارد يعتبر نقطة سوداء تتحرك ببطء، وذلك من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها، ومن المنتظر أن يستغرق العبور حوالي خمس ساعات ونصف الساعة، بحسب موقع engadget الأمريكى.

ومن المنتظر أن يتم رؤية مرور كوكب عطارد في مداره في المسافة بين الشمس واﻷرض، في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا، حيث تبدأ هذه الظاهرة في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريباً فقط، بسبب غروب الشمس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبحلول الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، سوف يحدث "التماس ظاهري" لكوكب عطارد مع قرص الشمس، عندما تلتقي حافة الكوكب الأولى مع حافة قرص الشمس، وبعدها بدقيقتين، يدخل كوكب عطارد كلياً إلى القرص ليحدث "التماس ثاني" بين حافته الثانية وبين قرص الشمس، ويستمر في التحرك حتى تبلغ ذروته عند منتصف المسافة المقطوعة من قرص الشمس في تمام الساعة 5:19 مساءً، بعدها يستمر في التحرك نحو الحافة المقابلة لقرص الشمس حتى يحدث "التماس ثالث" بين الحافتين الخارجتين لكل منهما في تمام الساعة 8:02 مساءً، بعدها بدقيقتين يحدث "التماس الرابع" عند آخر نقطة من الحافة الثانية للكوكب مع حافة الشمس ليكتمل خروجه الظاهري منها.

Advertisements

وأشارالتقريرإلى أن هذه الظاهرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032 - ولن تتم مشاهدته مرة أخرى في أمريكا الشمالية والجنوبية حتى عام 2049، وبينما يدورعطارد حول الشمس كل 88 يومًا ، فإن مداره المائل يعني أنه يمر فقط بين الأرض والشمس حوالي 13 مرة في القرن، وهذه المرة ، سيكون العبور مرئيًا في العديد من المناطق بما في ذلك أوربا وأفريقيا، ولكن الناس في أمريكا الشمالية والجنوبية سيكون لهم أفضل رؤية.

كيف يمكنك رؤية عطارد بأمان إذا كنت تخطط لرؤية كوكب عطارد خلال مروره، فستحتاج إلى تلسكوب أو مناظير مزودة بفلتر شمسي خاص، وإذا لم يكن لديك واحد من هؤلاء فلا ينبغي أن تنظر إليها مباشرة، فيما قالت وكالة ناسا الأمريكية، أنه لا يمكن استخدام تلسكوب أو مناظير منتظمة ، حتى مع النظارات الشمسية الخاصة بالكسوف، إذ لا يجب استخدامها أيضا.

لكن إذا كنت ترغب في مشاهدته ولا تمتلك مثل هذه الأدوات، فيمكن متابعة البث المباشر لناسا والذى سترصد من خلاله هذه الظاهرة.