شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك روسى يكشف عن كمبيوتر إلكترونى خارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بنك "سبيربنك" الروسى مؤخرا عن أقوى كمبيوتر إلكتروني فى روسيا، وأطلق عليه اسم أول وكيل للبنك نيقولاي كريستوفارى، وتم تصنيع الحاسوب فى شركة SberCloud بصفتها فرعا لـ"سبيربنك"، بحسب روسيا اليوم.

ويعد Christofari هو مجمع للحواسيب الإلكترونية بمقدوره إجراء حسابات معقدة وسريعة ومعالجة كميات هائلة من البيانات، وبلغت إنتاجيته 6.7 بيتافلوبس، مع العلم أن بيتافلوبس هي وحدة قياس سرعة إجراء العمليات في الثانية.

وعلى سبيل المقارنة فإن أسرع حاسوب إلكتروني روسي من طراز "لومونوسوف-2" لا تتجاوز سرعته 1.85 بيتافلوبس، ومن مميزات حاسوب Christofari توزيع غالبية موارده في السحابة.

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وقال رئيس قسم التكنولوجيات في بنك "سبيربنك"، دافيد رافالوفسكي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن قدرات الحاسوب يمكن أن تستفيد منها شركات صغيرة وكبيرة ومؤسسات حكومية على حد سواء دون أن تطور بنيتها التحتية المعلوماتية، وتكلف خبراء ليقوموا بصيانتها مدفوعة الأجر، وأضاف أن الحاسوب الخارق متاح للمستخدمين بدءا من 12 ديسمبر المقبل.