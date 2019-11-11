شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يخطر مستخدميه بشروط خدمة جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبه موقع يوتيوب جميع زوار مواقعه وتطبيقاته إلى شروط الخدمات المحدثة التى ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتظهر على شكل إشعار فى الأعلى، وتقدم بنظرة عامة على التغييرات القادمة، ووصل هذا الاشعار لمستخدمين Android و iOS ، وكذلك YouTube.com سواء كنت قد سجلت الدخول أو قمت بتسجيل الخروج.

إذ سيتم تحديث "شروط الخدمة الخاصة بالموقع" فى 10 ديسمبر2019، وتم تصميم هذا الملخص لمساعدتك على فهم بعض التحديثات الرئيسية التى أجرتها الشركة على شروط الخدمة، وتأمل أن يكون هذا بمثابة دليل مفيد، وطلبت الشركة من المستخدمين التأكد من قراءة الشروط الجديدة بالكامل.

ولا توجد تغييرات على كيفية تعامل يوتيوب مع "معلوماتك" ضمن قسم "استخدامك للخدمة"، وتعد شركة جوجل بأن تكون أكثر شفافية حول السبب فى أنها قد تحتاج إلى إجراء تغييرات على الخدمة، وقدمت التزامًا بإبلاغك بالوقت الذى قد تؤثر فيه هذه التغييرات على المستخدم.

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شروط الخدمة

ولا تتطلب التغيرات الجديدة أذونات إضافية ولا يوجد اختلاف فى كيفية استخدام الشركة لمحتواك، وفى الوقت نفسه، هناك مزيد من التفاصيل حول تعليق الحساب.

وتقول الشركة: "تتضمن شروطنا الآن مزيدًا من التفاصيل حول الوقت الذى قد نحتاج فيه إلى إنهاء اتفاقنا مع الجهات السيئة، ونحن نوفر التزامًا أكبر بتقديم إشعار عندما نتخذ مثل هذا الإجراء وما يمكنك القيام به للطعن إذا كنت تعتقد أننا قد أخطأنا، وأضفنا أيضًا إرشادات لك، إذا قررت أنك لم تعد ترغب فى استخدام الخدمة".