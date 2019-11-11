تكنولوجيا: لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع شعبية أساور اللياقة البدنية المتزايدة أصبح من الصعب اختيار جهاز يناسبك، وفى حين أن البعض منهم ينجز المهمة الأساسية، هناك بعض آخر أكثر التى تقدما، وفيما يلى بعض الأشياء التى يجب عليك مراقبتها أثناء شراء أجهزة اللياقة البدنية.

أثناء الشراء من المهم أن تكون قادرًا على قراءة المعلومات المعروضة على شاشة اللياقة البدنية تحت أشعة الشمس المباشرة.

يجب أن يكون متعقب اللياقة البدنية خفيف الوزن لأنك سوف ترتديه طوال اليوم.

يجب أن يأتى جهاز اللياقة البدنية بميزة تتبع معدل ضربات القلب لتحسين تتبع السعرات الحرارية وصحة القلب.

GPS مطلوب لتحسين المسافة والخطوات، ومع ذلك، تختلف جودة GPS من علامة تجارية إلى أخرى.

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يجب أن يكون سوار اللياقة البدنية مقاومًا للماء بمعيار IP67 على الأقل إن لم يكن مقاومًا للماء تمامًا مع تصنيف IP68.

قبل شراء سوار اللياقة البدنية تحقق مما إذا كان يتتبع التدريبات التى تقوم بها بانتظام بغض النظر عن الركض مثل السباحة، والتمارين الرياضية، إلخ.

يعد تتبع النوم ميزة جيدة فى أجهزة اللياقة البدنية حيث أنه يعطى صورة أفضل عن عاداتك الصحية الفعلية.

يجب أن يعرض سوار اللياقة إشعارات من الهواتف الذكية لتنبيهك بالمكالمات والرسائل وغير ذلك الكثير.

عمر البطارية مهم، لذا عليك اختيار النماذج التى توفر على الأقل خمسة أيام بطارية احتياطية.