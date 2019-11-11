شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة ستاديا تصل لمتجر بلاى ستور استعدادا لإطلاقها 19 نوفمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لإطلاق خدمة بث الألعاب Stadia للمستخدمين رسمياً فى 19 نوفمبر الحالي، حيث وفر عملاق البحث الخدمة بالفعل بمتجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فيمكن للمستخدمين بدءاً من يوم 19 من نوفمبر تجربة خدمة بث الألعاب الجديدة Stadia عبر كروم، أو أجهزة التليفزيون التى تدعم Chromecast Urtla، كما سيتاح تشغيل الخدمة وبث الألعاب عبر هواتف وأجهزة Pixel، ومنها لعبة Destiny 2 ولعبة Assassin Creed: Odyssey أيضاً.

وأضافت جوجل الصفحة الخاصة بتطبيق Stadia إلى متجر جوجل بلاي، استعدادا لإطلاق الخدمة رسميا، ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الاشتراك وتجربة الخدمة عبر التطبيق، والذى سيتوفر لاحقاً أيضاً على iOS.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن التسجيل للاشتراك فى الخدمة وتجربة الألعاب عبر Chromecast Urtla، كما سيتاح للمستخدمين إظهار الأصدقاء النشطين على الخدمة أو المتصلين بالإنترنت، إلى جانب عرض الألعاب قيد التشغيل من الأصدقاء على الخدمة.