Nintendo Switch يحصل على عرض دعائي جديد يستعرض الطرق المختلفة في اللعب

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق جهاز Nintendo Switch نجاحاً كبيراً منذ صدوره في مارس 2017، و قد وصلت مبيعاته الكلية حتى الآن إلى أكثر من 41 مليون وحدة. بما أننا الآن أمسينا على أعتاب موسم الأعياد و العطلات المسيحية، فقد بدأت الشركات تُكثف جهودها في التسويق للمنصات الخاصة بها.
شركة ننتندو قدمت مقطعاً دعائياً جديداً لجهازها الهجين بعنوان “الطرق المفضلة لدينا للعب” يستعرض الطرق المختلفة في اللعب في هذا الجهاز الذي يُمكن استعماله كجهاز منزلي أو كجهاز محمول، و بالإمكان مشاهدة العرض الدعائي في الأسفل.
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