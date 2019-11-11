عرض دعائي جديد لجهاز Playstation 4 Pro يتباهى بالقوّة التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل جهاز سوني المنزلي Playstation 4 Pro على عرض دعائي جديد يحمل العنوان “اشعر بقوة البرو”، ليتباهى بالقوة التقنية لهذا الجهاز، و الذي هو نسخة مطوّرة عن البلايستيشن4 الأصلي، مع ترقية في أداء المعالج، و البطاقة الرسومية التي وصلت إلى أداء بقوة معالجة افتراضية 4 تيرافلوبس.
بالإمكان مشاهدة العرض الدعائي في الأسفل. و يُذكر بأن جهاز سوني المنزلي البلايستيشن الرابع، قد تجاوز حاجز 100 مليون وحدة مبيعاً حول العالم بالفعل، و هو الآن ثاني أفضل الأجهزة المنزلية مبيعاً في التاريخ بعد البلايستيشن2.
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