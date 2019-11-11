تراجع في عائدات Activision Blizzard للربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - Activision Blizzard هي المجموعة الاستثمارية الشهيرة التي تملك بعضاً من أشهر ألعاب الفيديو مثل Call of Duty و Candy Crush التي حصلت عليها عندما استحوذت على شركة King. الشركة كشفت عن أرقام مالية مراجعة للربع الثالث من 2019 و الذي انتهى في سبتمبر.

الشركة حققت عائدات وصلت إلى 1.28 مليار دولار، و ذلك بتراجع نسبته 15% عما تحقيقه لنفس الفترة الزمنية من العام الماضي. عائدات Blizzard لوحدها تراجعت بنسبة 38%، أما عائدات King فقد حافظت على معدلاتها و تراجعت بنسبة 1% فقط. كما تراجعت أرباح الشركة للسهم الواحد بنسبة 24%.