Acer تُعلن عن أرباح قوية للربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Acer المتخصصة في بيع قطع و أجهزة الحواسيب الشخصية و المكتبية عن أرباح قوية للربع الثالث من العام الحالي 2019 (من يوليو إلى سبتمبر)، و وصلت إيرادات الشركة إلى 2.05 مليار دولار.
و ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 187% عن الربع السابق، و بنسبة 29% مقارنة مع العام المالي الذي سبقه. و يُذكر بأن أرباح الشركة في الربع الثالث هذا، هي أعلى ما تم تحقيقه في الأرباع الثماني الماضية، أي خلال عامين كاملين.
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