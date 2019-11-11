Acer تُعلن عن أرباح قوية للربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Acer المتخصصة في بيع قطع و أجهزة الحواسيب الشخصية و المكتبية عن أرباح قوية للربع الثالث من العام الحالي 2019 (من يوليو إلى سبتمبر)، و وصلت إيرادات الشركة إلى 2.05 مليار دولار.

و ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 187% عن الربع السابق، و بنسبة 29% مقارنة مع العام المالي الذي سبقه. و يُذكر بأن أرباح الشركة في الربع الثالث هذا، هي أعلى ما تم تحقيقه في الأرباع الثماني الماضية، أي خلال عامين كاملين.