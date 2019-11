شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك مشاركة موقعك على أيفون عبر تطبيق Find My فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أبل فى أنظمة تشغيلها iOS 13 وiPadOS 13 وmacOS تطبيق Find My بعد تجديده، إذ أصبح يجمع بين مزايا تطبيقى Find My iPhone وFind My Friends، وفيما يلى نعرض كيف يمكن لأى مستخدم مشاركة موقعه مع الأصدقاء والعائلة على أجهزة iPhone وiPad وMac من خلال تطبيق Find My.

طريقة مشاركة الموقع مع الأصدقاء:

- فى البداية يحتاج المستخدم لفتح الإعدادات على أيفون أو أيباد.

- يضغط المستخدم بعد ذلك على اسمه فى الأعلى.

- يختار Find My.

- يضغط بعد ذلك على مفتاح التبديل بجوار مشاركة موقعى لتشغيله.

عقب ذلك يمكن للمستخدم مشاركة موقعه الجغرافى بكل سهولة مع أصدقاءه وأقاربه بسهولة.