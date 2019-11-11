شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر واجهة مستخدم جديدة لتطبيق Your Phone.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن مايكروسوفت تمتلك تطبيقا يعرف بـ Your Phone والذى يتح للمستخدمين التحكم فى هواتفهم الذكية عبر جهاز الكمبيوتر والعكس، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة تختبر حاليا واجهة جديدة لمعرض الصور داخل التطبيق.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي فتحاول مايكروسوفت تحسين ميزة معاينة صور هاتفك، مما يجعل من الممكن معاينة الصور بالحجم الكامل في تطبيق Your Phone ، وهي ميزة مهمة للغاية للكثير من المستخدمين.

وبحسب التقارير الجديدة، فإن مايكروسوفت تعمل الآن على واجهات مستخدم متعددة لهذه الميزة، بما في ذلك ميزة معرض مخصص يمكن الوصول إليه عن طريق إدخال قائمة صور جديدة، وتؤدي هذه الميزة إلى توفير معرض صور جذاب حيث سيكون لدى المستخدمين خيار فتح الصورة ونسخها وحفظها ومشاركتها.

وأشارت التقارير إلى أن ميزة معاينة صورة الهاتف قيد الاختبار مع بعض المطلعين على نظام التشغيل Windows 10 ولكن نأمل أن تأتي إلى المستخدمين العاديين فى وقت قصير.