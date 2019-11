شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بـ ساعة أبل ووتش تثير السخرية على الهواء مباشرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت ساعة أبل ووتش لسخرية عارمة بعد أن فشلت ميزة الكشف عن السقوط المدمجة بها على الهواء مباشرة خلال برنامج The Late Late Show مع جيمس كوردن.

فخلال فقرة بالبرنامج يطلق عليها اسم Know For Your Row، والتى يطرح من خلالها على الجمهور الموجود فى صف معين أسئلة مختلفة فى محاولة لكسب المال لبقية الأشخاص الموجودين فى نفس الصف، وأثناء لعب هذه اللعبة، سئلت امرأة عن فيلم "شريك"؛ وبعد ثوانٍ قليلة من الجلوس ظهر صوت أشبه بالمنبه، فسألها كوردن "ما هذا الضجيج؟"، واتضح أنه صادر من ساعة أبل ووتش التى كانت ترتديها، فعلى ما يبدو أنه عند الجلوس على كرسيها انطلقت ميزة الكشف عن السقوط فى ساعتها الذكية بشكل خاطئ، وهو ما أثار سخرية الجميع.

جدير بالذكر أن شركة أبل تمتلك 47.9٪ من سوق الساعات الذكية العالمية خلال الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، إذ شحنت الشركة 6.8 مليون وحدة خلال فترة الثلاثة أشهر، كما نمت شحنات أبل بنسبة 51٪ على أساس سنوى.