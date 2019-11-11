شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد ليوتيوب على سطح المكتب.. اعرف مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة يوتيوب حديثا عن تغييرات جديدة قادمة لموقع مشاركة الفيديو الأشهر فى العالم، تضم تصميما محدثا وأبسط لإعطاء مساحة أكبر لمقاطع الفيديو وعناوينها، بالإضافة إلى ميزات جديدة أخرى مثل خيار "إضافة إلى قائمة الانتظار" على سطح المكتب، وغيرها.

ووفقا للشركة تركز التغييرات التى تطرأ على التصميم على إصدارات سطح المكتب والكمبيوتر اللوحى فى YouTube، وليس على موقع YouTube أو تطبيق YouTube للهواتف.

وذكر موقع "تك كرانش" الأمريكى أن جوجل تخلصت فى الآونة الأخيرة من التصميمات الأكثر إحكاما للنصوص والصور فى منتجاتها، مما أتاح للمحتوى نفسه أن يظهر فى مساحة أكبر.



تحديث يوتيوب

وفى التصميم المحدّث يوجد عدد أقل من مقاطع الفيديو فى كل صف، حيث يسمح YouTube بعناوين فيديو أطول وصور مصغرة للفيديو، مما يجعل من السهل رؤية محتوى الفيديو.

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ويضيف أيضًا معاينات عالية الدقة ويوفر مساحة أكبر لأيقونات القناة أسفل كل فيديو، حتى تتمكن من التعرف بسرعة على محتوى المبدعين المفضلين لديك.

ستؤثر هذه التغييرات على تصميم الصفحة الرئيسية إلى حد ما، ويقول YouTube إنه يزيل بعض الأماكن المخصصة للمحتوى، خاصة المناطق التى ينظم فيها مقاطع الفيديو حسب القنوات والموضوعات.

وستظل الصفحة الرئيسية الجديدة تعرض بعض مقاطع الفيديو نفسها، لكن لن يتم تجميعها فى هذه مناطق محددة بعد الآن، وبدلاً من ذلك ، يُظهر تصميم يوتيوب الجديد مقاطع الفيديو فى أرفف مثل Breaking News و Top News.



يوتيوب

وهناك ميزة أخرى جديدة قادمة من التطبيق إلى سطح المكتب، ففى وقت سابق من هذا العام، نشر YouTube سلسلة من التغييرات التى سمحت للمستخدمين بتحكم أكبر فى مقاطع الفيديو التى كانت تظهر على صفحتهم الرئيسية، والتى تدعمها خوارزميات الموقع، والآن سيصبح خيار "عدم التوصية بقناة" متاحًا على سطح المكتب.