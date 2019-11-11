شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لخدمة Apple Card بالتمييز الجنسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه بك جولدمان ساكس تدقيقًا قانونيًا بسبب اتهامات بعدم المساواة، حيث بدأت دائرة الخدمات المالية فى نيويورك تحقيقًا فى ممارسات جولدمان ساكس بعد اتهامه بالتحيز الجنسى عند تحديد حدود الائتمان الخاصة ببطاقة Apple Card.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقال دافيد هاينماير هانسون مقدم الشكوى إنه حصل على حد أعلى 20 مرة من زوجته على الرغم من درجة ائتمانهما العالية، ولم يتلق أى مساعدة من خدمة العملاء رغم تقديم "شكوى داخلية رسمية".

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وعقب نشر هذه الشكوى أثارت غضب الجمهور، حيث لم يعتقد هانسون أن شركة أبل أو جولدمان يتبعان سياسة التمييز بين المستخدمين، لكن النتيجة كانت مثيرة للجدل على الرغم من ذلك.

وأكد جولدمان فى بيان أن قرارات الائتمان كانت تستند فقط على "الجدارة الائتمانية" وليس إلى صفات مثل الجنس أو العرق، على الرغم من أنه لم يفسر سبب حصول المرأة الحاصلة على درجة ائتمان أقوى على حد أدنى.

وليس من المؤكد كم من الوقت سيستغرق التحقيق، أو ما إذا كن سيطلب من جولدمان إجراء تعديلات، ومع ذلك، فإن الحادث يؤكد المخاوف من أن التحيز فى الخوارزميات يخلق مساوئ خطيرة لبعض الفئات، مثل الحرمان من التغطية الطبية الكافية.

