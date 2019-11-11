شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفى بعض الصور من حسابك على إنستجرام دون حذفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد إخفاء بعض الصور الخاصة بك من حسابك على إنستجرام، ولا ترغب فى حذفها نهائيا فهناك خيار آخر يسهل عليك الأمر وهو ميزة معروفة باسم الأرشيف، والتى تعد غير معروفة على نطاق واسع، ولتفعيل الميزة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى الصورة التى تريد إزالتها.

2. اضغط على النقاط الثلاث فى أعلى يمين الصورة.

3. اضغط على أرشيف Archive .

4. سيتم بعد ذلك إزالة الصورة من النيوز فيد الخاص بك.

إذا قررت فيما بعد أنك تريد إضافة الصورة مرة أخرى إلى حسابك، فمن حسن الحظ أن هذا أمر سهل للغاية، من خلال اتباع الخطوات التالية

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1. انتقل إلى حسابك واضغط فوق الخطوط الأفقية الثلاثة فى الجزء العلوى الأيمن من الشاشة.

2. اضغط على الأرشيف.

3. سترى فى البداية أرشيف القصص - للتبديل إلى أرشيف النشر الخاص بك، اضغط فوق السهم أعلى الشاشة.

4. اضغط على الصورة التى ترغب فى إضافتها.

5. اضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من الصورة.

6. اضغط فوق "عرض فى ملف التعريف" ، وسيتم إضافتها مرة أخرى.