تكنولوجيا: 9 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكى "رونالد إفانز".. فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد روناد إفانز أو رون إفانز أحد رواد الفضاء الأمريكيين الذين هبطوا على سطح القمر، والذى تحل ذكرى ميلاده اليوم، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:
- ولد إفانز في 10 نوفمبر 1933 في مدينة سان برانسيس في تكساس.
- توفي في 7 أبريل 1999 في أريزونا.
- اختارته ناسا ليكون قبطان المركبة الرئيسية خلال البعثة أبولو 17 إلى القمر.
- حصل على بكالوريوس هندسة كهرباء عام 1956 من المدرسة العليا توبيكا بولاية كانساس.
- حصل على ماجستير هندسة الطيران والفضاء من جامعة كانساس عام 1964 وكان ملتحقا آنذاك بالكلية البحرية الأمريكية .
- أكمل تدريبه على الطيران عام 1957 تبع البحرية الأمريكية ، ثم رشح نفسه لدى ناسا ليكون من ضمن رواد الفضاء.
- اشتملت مدة خدمته على 5100 ساعة طيران منها 4600 ساعة على الطائرات النفاثة .
- تم التحاقه بناسا عام 1966 وكان من ضمن فريق الدعم لأبولو 7 و أبولو 11 ، كما كان من الطاقم الاحتياطي لبعثة أبولو 14 للهبوط على القمر.
- قضى في الفضاء حوالى 18112 دقيقة.
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