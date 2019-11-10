أسرار واتس آب Whatsapp : إستخدم المنصة كما لم تعرف من قبل

هناك الكثير من أسرار واتس آب Whatsapp لم تكن تعرفها من قبل ويمكنها أن تسهل وتغير تجربتك تماماً للمنصة وتجعل من إستخدام المنصة ممتع أكثر وتغنيك عن الكثير من المجهود الذي كنت تبذله مسبقاً مع المنصة سواء، بالطبع بعض هذه الأسرار سيتطلب تحميل لأدوات وإضافات للبرنامج ولكن لا تقلق فجميع هذه البرامج والإضافات تعمل بشكل جيد للغاية ولن تسبب لك أي مشاكل في إختراق الخصوصية أو الأمن الخاص بالبرنامج.

تعتبر منصة Whatsapp واحدة من أشهر منصات التواصل الإجتماعي والتي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين لإرسال وإستقبال الملايين من الرسائل والمعلومات والرسائل الصوتية، كما أن إطلاق المنصة لبرنامج Whatsapp Business جعل المنصة تنتقل من كونها مجرد منصة تواصل إجتماعي مع الأصدقاء إلى منصة أعمال كاملة تسهل عليك الكثير من أعمالك وهذا ما سنركز عليه اليوم مع إضافاتنا .

أسرار واتس آب Whatsapp :

كما قلنا فالكثير من هذه المميزات والأسرار ستطلب تحميل أدوات إضافية ولكن لا تقلق فهي مجانية ولن تسبب أي مشاكل مع جهازك ولا تمثل أي خطر.

إضافة AutoResponder :

كما يظهر من إسم هذه الإضافة فهي تعمل على الرد تلقائياً على جميع الرسائل التي قد تصلك على هاتفك، كما يمكنك تخصيص مجموعة من الردود التلقائية على مجموعة من الرسائل التي تصلك مثلاً كتلك التي تأتي للإستفسار عن سعر منتج ما كمثال أو غيرها من الأمور.

يمكن للأداة أيضاً أن تقوم برد تلقائي على جميع المستخدمين المسجلين لديك أو الموجودين في المجموعات الخاصة بك أو حتى الأرقام الغريبة التي تتواصل معك .

يمكنك تحميل لأداة للأندرويد مجاناً من هنا .

يعتمد هذا البرنامج على فكرة بسيطة للغاية وهي ترجمة الرسائل الصوتية التي تصلك من خلال الـ Whatsapp وتحويلها إلى نص يمكنك قرائته، بالطبع الأمر يعتمد على اللغة وقد تواجه بعض المشاكل مع اللغة العربية كمثال ولكنه يعمل بكفاءة مع جميع اللغات الأجنبية والغربية لذا وجب ذكره هنا.

Advertisements

يمكنك تحميل الأداة مجاناً من هنا .

هذه الأداة عبارة عن إضافة صغيرة تقوم بتحميلها لمتصفح Chrome على سطح المكتب إن كنت ترغب في إستخدام منصة Whatsapp مع أجهزة الكومبيوتر الخاصة بك، من خلال هذه الإضافة يمكنك قراءة الرسائل والحصول على التنبيهات الخاصة بها دون الحاجة إلى فتح صفحة Whatsapp Web .

يمكنك تحميل الأداة من هنا .

أداة Sticker Maker :

عمل هذه الأداة سهل للغاية، يمكنك إستخدامها بسهولة لصنع Stickers خاصة بك من خلال الصور المختلفة الموجودة على هاتفك، لتبدأ قم بتحميل البرنامج ثم قم بفتحه وإبدأ بعمل مجموعة الملصقات الخاصة بك .

يمكنك تحميل الأداة مجاناً من هنا .