TSMC تُحقق عائدات قوية في أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - حقّقت شركة التكنولوجيا التايوانية TSMC عائدات قوية في شهر أكتوبر الماضي حيث وصلت إلى 3.49 مليار دولار، و هي ثاني أعلى عائدات حققتها الشركة هذا العام بعد شهر أغسطس الذي تفوق على أكتوبر.

و أتت العائدات أعلى بنسبة 3.8% مما تم تحقيقه في شهر سبتمبر، و أعلى بنسبة 4.4% مما تم تحقيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي. و بصورة عامة، فإن إيرادات الشركة منذ بداية العام حتى الآن مرتفعة بنسبة 1.8% عن نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.