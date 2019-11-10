فاطمة أيت طالب - دبي - حقّقت شركة التكنولوجيا التايوانية TSMC عائدات قوية في شهر أكتوبر الماضي حيث وصلت إلى 3.49 مليار دولار، و هي ثاني أعلى عائدات حققتها الشركة هذا العام بعد شهر أغسطس الذي تفوق على أكتوبر.
و أتت العائدات أعلى بنسبة 3.8% مما تم تحقيقه في شهر سبتمبر، و أعلى بنسبة 4.4% مما تم تحقيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي. و بصورة عامة، فإن إيرادات الشركة منذ بداية العام حتى الآن مرتفعة بنسبة 1.8% عن نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر TSMC تُحقق عائدات قوية في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.