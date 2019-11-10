Nintendo تُركز على توسيع قاعدة مُستخدميها من الجنس اللطيف بحسب تقريرٍ جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقرير Wall Street Journal الذي تحدث عن علاقة كل من Tencent الصينية و Nintendo اليابانية، أن الأخيرة تحاول توسيع قاعدة مُستخدميها ليس عبر استهداف أسواق إضافية فحسب، و إنما أيضاً بمحاولة استقطاب الجنس اللطيف بصورة أكبر مع منصة Nintendo Switch.
و أكّد التقرير أن الشركة أخبرت شركاء التطوير أن يقوموا بإطلاق ألعاب فيديو لجهازها تستهدف الجنس اللطيف مثل الألعاب الرومانسية. و قد أكّد المُحلل “دانييل أحمد” أن زيادة عدد اللاعبات هو أحد أسباب النمو في سوق ألعاب الفيديو و إمكانية التوسع و الوصول إلى عدد أكبر من اللاعبين، و قد أكّد المُحلل أن المطورين الصينيين باتوا يضعون هذا في الحُسبان بالفعل عند تطوير الألعاب الجديدة، أو حتى تعديل الألعاب القديمة لتُلائم اللاعبات بشكلٍ أكبر من السابق.
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