Nintendo تُركز على توسيع قاعدة مُستخدميها من الجنس اللطيف بحسب تقريرٍ جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقرير Wall Street Journal الذي تحدث عن علاقة كل من Tencent الصينية و Nintendo اليابانية، أن الأخيرة تحاول توسيع قاعدة مُستخدميها ليس عبر استهداف أسواق إضافية فحسب، و إنما أيضاً بمحاولة استقطاب الجنس اللطيف بصورة أكبر مع منصة Nintendo Switch.

و أكّد التقرير أن الشركة أخبرت شركاء التطوير أن يقوموا بإطلاق ألعاب فيديو لجهازها تستهدف الجنس اللطيف مثل الألعاب الرومانسية. و قد أكّد المُحلل “دانييل أحمد” أن زيادة عدد اللاعبات هو أحد أسباب النمو في سوق ألعاب الفيديو و إمكانية التوسع و الوصول إلى عدد أكبر من اللاعبين، و قد أكّد المُحلل أن المطورين الصينيين باتوا يضعون هذا في الحُسبان بالفعل عند تطوير الألعاب الجديدة، أو حتى تعديل الألعاب القديمة لتُلائم اللاعبات بشكلٍ أكبر من السابق.