Sony للتسلية التفاعلية تُسجل براءة اختراع للأشرطة (كارتردج) في البرازيل

فاطمة أيت طالب - دبي - سجلت شركة سوني للتسلية التفاعلية براءة اختراع لشريط للتخزين (أو Cartridge) في البرازيل كما لاحظ مستخدمون عبر الشبكة العنكبوتية، و تبدو هذه الخطوة غريبة نسبياً في ظل أن هذه الأشرطة كانت تُستخدم في العادة لأجهزة الألعاب المحمولة، و هو السوق الذي غادرته شركة سوني.

هل تُفكر الشركة في العودة إلى سوق الأجهزة المحمولة؟ أو حتى ربما طرح جهاز هجين مثل Nintendo Switch؟ لا يُمكن معرفة ذلك في الوقت الحالي، و ليست كل براءة اختراع تتحول إلى مُنتَج تجاري في الأسواق. ليس بوسعنا سوى الانتظار حتى نحصل على أي إعلان من سوني حول خططها المستقبلية.