Sony للتسلية التفاعلية ستقوم بافتتاح استوديو تطوير في ماليزيا في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - التحضيرات جارية على قدمٍ و ساق لدى شركة سوني للتسلية التفاعلية من أجل الجيل الجديد، و من هذه التحضيرات زيادة الاستعداد و الجهوزية لفرق التطوير الداخلية الخاصة بالشركة.

وزير الاتصالات و الوسائط المتعددة الماليزي أكّد أن Sony Interactive Entertainment ستقوم بافتتاح استوديو تطوير في ماليزيا للمساعدة في العمل على الجانب الفني و التحريك في ألعاب الشركة في 2020، و أن هذا سيُساعد على استخراج المواهب في ماليزيا و صقلها و ربما حتى عقد شراكة من أجل التعليم مع الشركاء المحليين.

و قد أكّد جيم راين رئيس سوني للتسلية التفاعلية أن هذا التعاون تحقق بفضل الدعم من الحكومة الماليزية، تواجد المواهب، بالإضافة منظومة اقتصادية برّاقة لألعاب الفيديو.