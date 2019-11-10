Jim Ryan رئيس سوني للتسلية التفاعلية يتحدث عن خطط الشركة للجيل الجديد و Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - في لقاءٍ مع GamesIndustry، تحدث Jim Ryan عن مخاوف بعض اللاعبين من تحول شركة سوني للتسلية التفاعلية إلى شركة بتوجه أمريكي طاغٍ في ظل التوجه العالمي الجديد للشركة، خاصة و أن القسم الرئيسي لإدارة الشركة يقع الآن في أمريكا.

تحدث جيم راين عن توجه الشركة العالمي، في البداية أكّد جيم راين أن الشركة تبحث عن التوسع فيما أسماه (أسواق الفرص) عوضاً عن مُسمى الأسواق النامية، و ذكر أن سوني تؤسس فريقاً الآن لتولي المسؤولية في أوروبا الشرقية و لبناء تجارة كبيرة في بلغاريا، رومانيا، و أن الشركة متواجدة فعلاً في التشيك و المجر.

جيم راين أكّد أن التوجه العالمي كان ضرورياً و شعرت الشركة بالحاجة إليه إلا أنه في ذات الوقت لا يعني الأمركة:

التحول إلى منظومة عالمية لا يعني بأي شكلٍ أو صورة أو هيئة، التحول إلى مُنظمة أمريكية. أنا دليلٌ حيّ على ذلك. Advertisements

بالطبع فإن جيم راين هو إداري التسويق و القسم الأوروبي للبلايستيشن سابقاً، و يحصل إداري آخر من أوروبا على منصب رفيع في الشركة هو “هيرمان هلست” من غيوريلا غيمز الذي أصبح رئيس الاستوديوهات العالمية للشركة، كما تولى الياباني “شوهي يوشيدا” مسؤولية القسم الجديد الذي تؤسسه الشركة من أجل العمل مع المطورين المستقلين.

جيم راين أكّد على أهمية مجتمع اللاعبين الذي كوّنته الشركة على مدار السنوات، و أكد أنها تخطط على نقل هؤلاء اللاعبين إلى PlayStation 5 بصورة غير مسبوقة في تاريخ ألعاب الفيديو:

قمنا بعمل جيد في حماية علامتنا التجارية و التوسع بها، قمنا بعملٍ جيد مع المحتويات الحصرية و التي صنعت فارقاً لنا، لكن الأمر المثير للاهتمام هذه المرة هو المجتمع الذي تمكنّا من بنائه. هؤلاء لاعبون متصلون عبر الشبكة و ماكثون و مُنخرطون و شغوفون بالبلايستيشن بصورة لم تحصل في أجيالٍ سابقة. بينما نمضي نحو مهمتنا في 2020، فإن هدفنا الأساسي هو أن نقوم بتحويل هذا المجتمع من اللاعبين من البلايستيشن4 إلى البلايستيشن5، و سنفعل ذلك على حجم و سرعة لم تحصل من قبل.

إذن لا شك أن سوني تملك خططاً ضخمة للغاية للبلايستيشن5، و نعتقد أن الشركة ستحرص على جلب العناوين القوية و التي صنعت نجاحاً كبيراً هذا الجيل بأسرع مما صدرت عليه لتتوفر باكراً في الجيل القادم.