WSJ: شركة Tencent مهتمة بالاستفادة من شراكتها مع Nintendo لتعزيز النجاح في أمريكا

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد نقلنا إليكم التقارير التي أشارت إلى تعاون بين العملاقين الياباني Nintendo و الصيني Tencent لبيع جهاز Nintendo Switch في السوق الصيني. حسناً، نحصل اليوم على مزيد من التفاصيل حول هذا التعاون عن طريق تقرير جديد من صحيفة Wall Street Journal الشهيرة.

في البداية، تحدث التقرير عن تفاصيل الاتفاق بين الشركتين، و ذكر أن كلاهما لا يتوقع أن يكون السوق الصيني كبيراً أو هاماً جداً للننتندو سويتش في هذه المرحلة، حيثُ أن معظم المبيعات هناك مرتبطة بالحواسيب الشخصية أو الهواتف الذكية بسبب الحظر الذي استمر على الأجهزة المنزلية لسنواتٍ طويلة، إلا أن Tencent وعدت Nintendo ببيع بضعة ملايين من الأجهزة على الأقل في الصين خلال دورة حياة الجهاز.

من جهة أخرى Tencent ليست مهتمة بتطوير ألعاب تُرخص شخصيات ننتندو الشهيرة مثل سوبر ماريو في الصين، لأنها بالفعل تتحكم بالسوق الصيني و تُسيطر عليه، إلا أنها تريد الاستفادة من ننتندو و من خبرة ننتندو في تطوير الألعاب و التعاون معها لتعزيز نجاحاتها في السوق الأمريكي.