تكنولوجيا: 9 حاجات احذر البحث عنها على جوجل.. البنوك فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا معتاد على البحث عبر جوجل عن كل الأسئلة التى تشغل بالنا، بداية من وصفات الطعام والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو حتى شراء الأدوية، ورغم أهمية بحث جوجل إلا أنه ليس سوى محرك عبر الإنترنت، حيث تجد مواقع الويب التى توفر لك المعلومات التى تحتاجها، فليس لدى جوجل أى محتوى خاص به، لذلك، كل ما تبحث عنه على جوجل ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا ودقيقًا، كما أن هناك بعض المحظورات التى لا ينبغى عليك البحث عنها على جوجل، وإليك أبرزها:
- المواقع المصرفية عبر الإنترنت
هناك العديد من مواقع الويب المصرفية المزيفة على جوجل، حيث يُنصح بشدة بعدم إجراء بحث على جوجل للعثور على موقع الويب المصرفى الخاص بالبنك على الإنترنت ما لم تكن تعرف عنوان URL الرسمى الدقيق.- لا تبحث عن أرقام اتصال خدمة العملاء للشركات على جوجل
هذه هى واحدة من الحيل الأكثر شعبية على الإنترنت، حيث يقوم المحتالين بنشر قوائم وأرقام خدمة العملاء المزيفة على مواقع الويب لخداع مستخدمى الإنترنت.
- لا تبحث عن تطبيقات وبرامج لتنزيلها
بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ابحث دائمًا عن تطبيقات فى متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play على أندرويد، وApp Store لـ iPhone، حيث قد يؤدى البحث عن تطبيقات على جوجل إلى عمليات تثبيت مزيفة للتطبيقات ذات محتوى ضار.
من الواضح أن جوجل ليس مكانًا للبحث عن الأدوية، حيث يُنصح بشدة بعدم تخطى الطبيب والاعتماد على معلومات بحث جوجل للتعرف على المرض، فمن الخطر أيضا شراء الأدوية بناءً على المعلومات التى تجدها على جوجل.- لا تبحث على جوجل للحصول على المشورة أو العلاج الطبي
إذا كنت مريضًا، فما عليك سوى الذهاب إلى الطبيب، وإذا كنت ترغب فى تغيير نظامك الغذائى على سبيل المثال، انتقل إلى اختصاصى التغذية، إذا كنت ترغب فى إنقاص الوزن، فاستشر الطبيب أولاً ولا تعتمد على جوجل.- لا تبحث عن نصيحة أو دليل جاد بشأن التمويل الشخصى وسوق الأوراق المالية على جوجل:
مثل الصحة فإن التمويل الشخصى فريد من نوعه للجميع، فلا يمكن أن تكون هناك خطة استثمار واحدة تجعل الجميع أثرياء، لذلك تجنب أخذ النصائح من نتائج بحث جوجل أثناء الاستثمار.- لا تبحث عن مواقع حكومية على جوجل لأنها أهداف احتيال سهلة
مثل المواقع المصرفية تعد المواقع الحكومية والمستشفيات وغيرها أهداف رئيسية للمحتالين، نظرًا لأنه من الصعب تحديد موقع الويب الأصلى.- لا تبحث فى مواقع التجارة الإلكترونية أو العروض على جوجل
صفحات الويب المزيفة للعروض المزعومة على مواقع التجارة الإلكترونية قد غمرت بحث جوجل، فهى بمثابة عملية احتيال كلاسيكية أخرى، حيث يتم جذب الناس من خلال جذب صفقات مزيفة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.لا تبحث عن صور إباحية أو أى شيء قد يحرجك لاحقًا على جوجل
كلنا نعرف كيف تعمل إعلانات جوجل، فكل ما تبحث عنه على جوجل ينبثق إلى حد ما كإعلانات على مواقع ويب أخرى تزورها، لذا لا تبحث عن الاباحية أو أى شيء قد يحرجك لاحقًا على جوجل لأنك بالتأكيد لا تريد أن تتبعك اقتراحات إعلانات جوجل إلى مكتبك.
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