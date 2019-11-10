شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما لا تعرفه عن ميخائيل كلاشنكوف صاحب أشهر سلاح فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم 100 عام على ذكرى ميلاد ميخائيل كلاشنيكوف، مخترع السلاح الشهير الذى يحمل نفس الاسم، ورغم أن كلاشنكوف توفى فى عام 2013 عن عمر يناهز 94 عاما، إلا أنه لا يزال يعتبر بطلا قوميا في روسيا، فضلا عن شهرته فى العديد من دول العالم، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- ولد ميخائيل كلاشنكوف فى 10 نوفمبر 1919.

- بدأ حياته المهنية عندما عمل فنياً في محطة للقطارات في كازاخستان، حيث تعلم الكثير عن الميكانيكا.

- عام 1938 انضم كلاشنكوف للجيش وعمل في وظيفة تقني لدبابة هجومية، وفى هذا الموقع أظهر مهاراته العالية في ميدان تصنيع الأسلحة.

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- تمكن فى عمر العشرين من اختراع بعض التجهيزات التي لاقت استحساناً كبيراً من قبل الجنرال جوكوف أحد أشهر الضباط في التاريخ السوفييتي.

- حرص الاتحاد السوفيتي على إخفاء هوية كلاشنكوف معتبرين ذلك سراً عسكرياً.

- رغم الشهرة التي امتاز بها السلاح الذي ابتكره إلا أن ميخائيل كلاشنكوف لم يتلق أى مبلغ عن أى قطعة أنتجت أو صنعت لسلاحه.

- لم يحصل كلاشنكوف على براءة اختراع لبندقيته.

- تمثل بندقية كلاشنكوف عنصرا أساسيا في التدريب العسكري في روسيا، وهو سلاح تستخدمه الكثير من الجيوش عبر العالم.