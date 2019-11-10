أفضل مواقع قياس سرعة الإنترنت Speed Test مجاناً وبدقة

قياس سرعة الإنترنت Speed Test يكون في أحيان كثيرة أفضل طريقة لمعرفة جودة خط الإنترنت الخاص بك وإن كان الخط يعمل بشكل سليم ولا يحتاج إلى أي تدخل أو إصلاحات ما، ولكن هناك الكثير من مواقع قياس سرعة الإنترنت Speed Test وليست كلها بنفس الجودة بل إن البعض قد يقدم لك بيانات خاطئة ويخدعك .

قياس سرعة الإنترنت Speed Test يجب أن يكون دقيقاً أو أقرب للدقة والصحة حتى تتمكن من معالجة أي مشاكل قد تظهر لك فجأة أو لتتمكن من التبليغ عن أية أعطال تظهر فجأة وحتى يتمكن ممثل خدمة العملاء من مساعدتك ولتتمكن أنت من الإستفادة بكامل قدرة خط الإنترنت الخاص بك.

أفضل مواقع قياس سرعة الإنترنت Speed Test

سنقدم لكم الآن قائمة بأفضل مواقع قياس سرعة الإنترنت التي يمكنكم الإعتماد عليها وإستخدامها حتى تتمكنوا من الإستفادة من سرعة الإنترنت الكاملة الخاصة بكم.

1- إختبار سرعة الإنترنت من جوجل :

يمكنك إختبار سرعة الإنترنت من خلال محرك بحث جوجل نفسه، بالطبع الفكرة تبدو غريبة وغير قابلة للتصديق ولكنها صدقني إنها حقيقية والأمر سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى المواقع التالي : هنا لتجد نفسك أمام الشاشة التالية :

قم بالضغط بالطبع على الزر الأزرق لتبدأ عملية الإختبار وستظهر لك النتيجة بالأسفل، العيب الوحيد الذي قد يقابلك مع هذا الإختبار هو كونه لا يقدم أي بيانات تفصيلية عن سرعة الإنترنت الخاصة بك مثل الـ latency وغيرها أو حتى يسمح لك بإختيار الخادم الذي ستقوم بإختبار سرعة الإنترنت ضده .

2- موقع Speedtest By Ookla :

يعتبر هذا الموقع واحد من أشهر وأقدم المواقع في هذا المجال حيث يمكنك من خلال هذا الموقع أن تقوم بفحص سرعة الإنترنت الخاصة بك وإختيار الخادم الذي تقوم بالإختبار ضده وتجرب أكثر من خادم مختلف كما أنه أيضاً يقدم لك إمكانية إختبار الـ Latency والـ Ping وغيرها من الأمور بسهولة.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع من خلال هذا الرابط ، ثم الضغط على كلمة Go كما ترى في الصورة بالأسفل .

Advertisements

3- موقع SpeedOF :

الآن سنترك مواقع الهواة تلك وسندخل في الإحترافيين، إن كنت ترغب في الحصول على نتيجة أكثر دقة وأكثر إعتمادية وشاملة لجميع البيانات التي قد تحتاجها عن خط الإنترنت الخاص بك فعليك التوجه وإستخدام موقع SpeedOf، يقدم الموقع مجموعة من الإختبارات معاً وليس إختبار قياس سرعة الإنترنت Speed Test فقط .

عندما تقوم بإستخدام البرنامج فإنه يقوم بتحميل مجموعة متنوعة من الملفات بشكل متتابع، أي ملف يقوم بتحميله الموقع يتم بطريقة تلقائية دون أي تدخل منك، يقوم في البداية بتحميل الملف الأول وإن إستغرق تحميله أكثر من 8 ثوان سيقوم بتحميل آخر وهكذا حتى يستغرق الملف أكثر من 8 ثوان وهنا يعتبر أن الإختبار قد إنتهى.

الأمر مشابه عند إختبار سرعة الرفع Upload، كما أن الموقع يحتفظ بسجل لنتائج إختباراتك مما يتيح لك أن تراقب وتختبر وتقارن سرعات الإنترنت في أوقات مختلفة.

العيب الوحيد الذي سيواجهك مع الموقع إن لم يكن هناك أي خادم خاص به قريب من منطقة سكنك وهذه لن تكون مشكلة فهناك موقع قريب من مصر وقمت بتجربته بنفسي.

4- موقع TestMy :

هذا الموقع موجه خصيصاً لهؤلاء الذين يرغبون في قياس سرعة الإنترنت Speed Test وإختبارها ضد باقي سكان العالم وباقي الشركات الموجودة حول العالم، بالطبع لن أنصح بتجربة هذا الموقع إلا إن كنت ترغب في أن تصاب بصدمة عصيبة وإليكم نتيجة الإختبار عن خط الإنترنت الخاص بي .

الإختبار معقد ويعتمد على فتح وإغلاق صفحات كثيرة بشكل متتالي ومتتابع بسرعة ليقيس السرعة الحقيقية للإنترنت لذا لا تقلق إن وجدت الكثير من الصفحات تفتح وتغلق بسرعة، كما أن الموقع واحد من أقدم المواقع الموجودة وأكثرها إحترافية وهو موجود منذ أكثر من 14 سنة تقريباً .

نتمنى أن يكون المقال قد أعجبكم وساعدكم في قياس سرعة الإنترنت Speed Test الخاصة بكم.