20 تطبيقاً غيرت حياتنا خلال العقد الأخير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

خلال العشر سنوات الأخيرة، تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير حتى أصبحت جزءا أساسيًا من حياتنا، فمنذ إطلاق متاجر التطبيقات (آب ستور) App Store، و(غوغل بلاي) Google Play في عام 2008 نمت لتشمل ملايين التطبيقات التي تساعدنا على التواصل، والتعرف على أشخاص جدد، والاستماع إلى الموسيقى، ومتابعة الصحة واللياقة البدنية، وحتى تجربة ألعاب جديدة مع أصدقائنا.

لم نعد نستخدم هواتفنا الآن لإجراء المكالمات فقط، بل نستخدمها بشكل أساسي من أجل التطبيقات؛ حتى وصل الأمر إلى ظهور تطبيقات تخبربنا بالوقت الذي نقضيه في استخدام التطبيقات على هواتفنا.

إليك قائمة تضم أبرز التطبيقات التي أثرت في حياتنا خلال العشر سنوات الماضية، ولكن هذه القائمة ليست بترتيب معين، كما ستلاحظ أنه في حالة التطبيقات المتشابهة للغاية تُدمج التطبيقات الأكثر شعبية في تلك الفئة، وبالتأكيد هناك المئات من التطبيقات المؤثرة والهامة غير المدرجة في هذه القائمة.

1- تطبيق إنستغرام

إنستاجرام هو أحد تطبيقات التواصل التي تتيح مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، ولكن السؤال الأهم؛ لماذا هو مدرج في قائمتنا اليوم؟

لأنه غير طريقة تعاملنا مع الصور، وبالنسبة لجيل الشباب غيّر عادات الأكل والإجازات لديهم (حيث ستجد حساباتهم تعج بصور وجباتهم قبل تناولها، وكذلك صور الخروج مع الأصدقاء – كما أصبح أداة تسويقية فعالة بشكل لا يصدق على مر السنين، ومازال مستمرًا في النمو.

2- تطبيق تويتر

بعد مضي ثلاثة عشر عامًا على ظهوره؛ غيّر تويتر تمامًا الطريقة التي يتواصل بها العالم، ووصل متوسط عدد التغريدات عليه 6000 تغريدة في الثانية، ومن الصعب تخيل يوم يفقد فيه تويتر أهميته كأداة تواصل قيّمة.

إذا كنت تتابع الأخبار على مدار العقد الماضي فمن المحتمل أنك أصبحت على دراية بمدى قوة تويتر وسيطرته على (المؤشرات) Trends والأخبار اليومية، وقد سيطر تويتر على عناوين الأخبار في عام 2009 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية في نهر هدسون لأنه نقل الأخبار قبل وسائل الإعلام التقليدية.

3- تطبيق فيسبوك

أصبح فيسبوك تطبيق التواصل الاجتماعي الأول في العالم، مع حوالي 2.5 مليار مستخدم نشط، ولكن هل سنشهد تراجعه خلال السنوات القادمة بسبب فضائح الخصوصية، وتدفق الأخبار المزيفة، والتأثير السياسي التي اتهم بها منذ انتخابات الأمريكية عام 2016، ومازال يخضع للتدقيق حتى الآن؟

4- خرائط غوغل، وخرائط آبل

سهلت تطبيقات الخرائط علينا الكثير في التنقلات، والسفر إلى مدن جديدة. الآن يمكنك السفر إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى معرفة جيدة بهذا المكان، ما عليك سوى اتباع الإرشادات حتى تصل إلى وجهتك.

على الرغم من أن تطبيق خرائط غوغل يتمتع بشعبية أكبر، إلا أن تطبيق خرائط آبل قد تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

5- تطبيق Spotify

عندما ظهر تطبيق Spotify لأول مرة في عام 2011 كان له تأثيرًا كبيرًا على صناعة الموسيقى، حيث قدم للمستخدمين خلال إطلاقه حق الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم 50 مليون أغنية، وتفوق على منافسيه في ذلك الوقت.

دفعت Spotify شركة آبل إلى دخول هذا السوق من خلال خدمة Apple Music في عام 2015، والتي لديها الآن إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 مليون أغنية، كما لحقت بها غوغل خلال العام نفسه بإطلاق خدمة (يوتيوب ميوزيك).

6- تطبيق Slack

يندرج تطبيق Slack تحت قائمة تطبيقات المراسلة الفورية، ولكن ما يجعله مختلفًا وأكثر تأثيرًا مدى تكامله مع التطبيقات الأخرى لمتابعة كل ما يحدث في عملك بسهولة.

7- تطبيقات النقل التشاركي

خلال هذا العقد ازدهرت تطبيقات النقل التشاركي مثل: (أوبر) Uber، وLyft، وكريم، حيث جعلت التنقل أسهل وأرخص من أي وقت مضى. وزادت قوة وتأثير تطبيقات الهواتف الذكية مع ظهور تلك الشركات، ونظيراتها حول العالم مثل: DiDi في الصين، وGrab في جنوب شرق آسيا، وتوفر الآن Uber، وLyft رحلات أكثر بنسبة 65% من سيارات الأجرة في مدينة نيويورك.

8- تطبيق Venmo

يعتبر تطبيق Venmo – الذي أصبح جزءًا من باي بال منذ عام 2013 – واحدًا من تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في عمليات تحويل الأموال واستلامها بسهولة، ويمكنك استخدامه في تحويل الأموال بين الأشخاص، أو للشراء داخل التطبيقات، أو المتاجر عبر الإنترنت، أو نقل الأموال من رصيد Venmo إلى الحساب المصرفي.

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9- Angry Birds، وCandy Crush

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تطورت تطبيقات الألعاب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولكن Angry Birds، وCandy Crush كانتا من ألعاب الهواتف الذكية الأكثر شعبية، واستمرت في التطور مع العصر، وكان آخرها مع Angry Birds AR التي تعتمد في عملها على الواقع المعزز.

10- لعبة Pokemon Go

هي أول لعبة واقع معزز، وقد كانت بمثابة ظاهرة جديدة عندما أُطلقت في عام 2016. كما لا تزال تحظى بشعبية لا تصدق حتى الآن، حيث تجاوزت مليار عملية تنزيل في وقت سابق من هذا العام.

11- من تطبيق Vine حتى TikTok

ظهر تطبيق Vine في عام 2013 وهو من تطوير شركة تويتر، يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ست ثوان ومشاركتها بسهولة، كانت بدايته مثيرة، ولكنه توقف في عام 2016 وسط منافسة متزايدة لا سيما من إنستاجرام، وقد كان نواة ظهور تطبيقات الفيديو القصير وآخرها تطبيق TikTok المُسيطر على الساحة الآن.

12- تطبيق Netflix

Netflix هو خدمة بث الفيديو الأولى التي تُركز على المحتوى الأصلي، حيث يمكنك الوصول إلى عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الأصلية باستمرار، وتتيح لك تطبيقاتها على آي أو إس، وأندرويد تنزيل معظم المسلسلات أو الأفلام على هاتفك.

13- تطبيق سناب شات

يندرج سناب شات تحت فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولكن مقاطع الفيديو والرسائل تختفي منه بعد وقت محدد، وقد ظهر لأول مرة في عام 2011، لكن شعبيته بلغت أوجها بين عامي 2013 و 2015، بعد إضافة مشاركة الفيديو، وقصص Snapchat، والمراسلة النصية المؤقتة.

14- يوتيوب

غيّر يوتيوب الطريقة التي نتعامل بها مع ملفات الوسائط، من نشر مقاطع فيديو عادية، إلى مقاطع أصلية ينتجها صانعو المحتوى المحترفين، ومع خدمة الاشتراك الشهري في يوتيوب التي تزيل الإعلانات وتسمح بتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية، يمكنك الاستماع إلى الفيديوهات في الخلفية.

15- تطبيقات الدفع عبر الهاتف

تطبيقات مثل: Google Pay، وApple Pay غيرت طرق الدفع، حيث تتيح لك الدفع عند البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت باستخدام هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعة ذكية فقط.

16- تطبيقات المساعدات الصوتية

أطلقت آبل مساعدها الصوتي (سيري) Siri في عام 2011، ولكن الخيارات الأخرى التي أعقبتها قد تجاوزتها، حيث إن مساعد غوغل على وجه الخصوص يعتبر أكثر ذكاءً وانتشارًا، وكذلك أليكسا من أمازون.

17- تطبيقات التواصل عبر الفيديو

ساعدت تطبيقات مثل: (سكايب) Skype، و(فيس تايم) Facetime، وZoom في تسهيل التواصل عبر الفيديو، مما ساعد على انتشار فرق العمل عن بُعد وزيادة الإنتاجية.

18- تطبيق Fortnite

شهد عام 2018 نموًا واضحًا في ألعاب الهواتف الذكية كما كان الحال مع لعبتي Fortnite و PUBG، ومن المتوقع أن تسيطر تطبيقات الألعاب على نسبة 60% من سوق التطبيقات خلال عام 2019.

19- واتساب، ومسنجر

هما من أكثر تطبيقات التراسل شعبية، ويقومان بالشيء نفسه ولكن بطريقة مختلفة. أطلقت شركة فيسبوك تطبيق مسنجر كتطبيق منفصل في عام 2011، وقد أصبح شائع الاستخدام بشكل لا يصدق.

بينما واتساب هو التطبيق الأخف الذي يستخدم بيانات أقل، ويقوم بتشفير رسائله من طرف إلى طرف، وبالتالي فهو أكثر أمانًا من تطبيق مسنجر ، وأكثر شعبية أيضًا حيث وصل عدد مستخدميه نحو 1.6 مليار، ووصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 65 مليار رسالة يوميًا.

20- صور غوغل Google Photos

قد يتساءل البعض لماذا صور غوغل، وليس تطبيق Photos وiCloud على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS؟ ببساطة لأنهم غير متوافقين مع أنظمة تشغيل أخرى.

تعمل صور غوغل على أندرويد، وآي أو إس، كما أن تقدم مساحة تخزين سحابية أكبر مما يقدمها iCloud، وميزة البحث فيها أكثر قوة.