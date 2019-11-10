كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة إلى أن شركة وان بلس تخطط لدعم إصدارها القادم OnePlus 8 بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ليقدم تجربة مميزة في الألعاب للمستخدمين.
تحرص شركة وان بلس على إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بمستوى تسعير جيد للأسواق مع دعم مجموعة من أفضل المميزات، حيث جاء هاتف الشركة الأخير OnePlus 7T Pro بسعر جيد مع معدل تحديث 90Hz، وهو معدل قدم في الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية.
ولقد جاءت تسريبات جديدة حول هاتف OnePlus 8 عبر PhoneArena، حيث أشير إلى أن هاتف وان بلس OnePlus 8 سيأتي بميزة دعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.
ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن ينافس هاتف OnePlus 8 الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية مثل هاتف Black Shark أو Razer Phone، على أن يقدم تجربة مميزة في الألعاب، مع توقعات أن يأتي هذا الإصدار أيضاً بمستوى تسعير جيد للأسواق على غرار إصدارات الشركة السابقة.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: توقعات بدعم هاتف OnePlus 8 العام المقبل لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.