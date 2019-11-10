شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة Microsoft Support Diagnostic وكيفية تستخدمها بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم نظام تشغيل ويندوز العديد من الأدوات، والتى تعتبر مفيدة بشكل كبير في الكثير من الأحيان، إلا أن غالبية المستخدمين قد لا يعرفون استخداماتها ومن ضمنها أداة Microsoft Support Diagnostic .





- أداة Microsoft Support Diagnostic

هي أداة تقوم بإعداد تقارير دورية، وتسجل ما يحدث على نظام ويندز فقط لا غير، وهي جزء من نظام مايكروسوفت ولا يمكن للمستخدمين تشغيلها بأنفسهم، حيث يتم استخدامها فقط في حالة ما اذا تحدثت مع الدعم الفني لمايكروسوفت عن مشكلة في جهازك، ليقوم الدعم الفني بالدخول الى المعلومات المسجلة من قبل تلك الأداة و يعرف ما حدث على الكمبيوتر.

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- طريقة تشغيلها

يمكن تشغيلها من خلال الدعم الفني لمايكروسوفت، وذلك من خلال الضغط على زر ابدأ (Start) بعدها قم بكتابة كلمة MSDT في خانة البحث، ثم انتظر قليلا حتى تظهر لك الأداة واضغط على Enter وبعدها ستحتاج الى رمز الدخول الذي سيمنحك إياه فريق الدعم، حين تتواصل معهم حول مشكلة في نظامك، وبهذا ستستطيع تشغيلها على جهازك.