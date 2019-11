شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على تسهيل مشاركة صور GIF بين المستخدمين.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار سنوات أصبحت الصور المتحركة GIF وسيلة مهمة للاتصال إلى جانب الرسائل النصية والرموز التعبيرية، وقد حاولت جوجل تسهيل مشاركة الصور المتحركة عبر Gboard منذ يوليو الماضى لكن بشكل تجريبى، إلا أن أحد تقرير كشف أنها أتاحت الميزة لكل المستخدمين حول العالم فى الوقت الراهن.

وبحسب موقع 9to5Google الأمريكى فقد تم طرح هذه الميزة تحت اسم Emoji browsing suggestions وهى متوفرة فى لوحة مفاتيح Gboard لنظام التشغيل أندرويد، ويمكن تشغيلها من خلال الضغط على خيار Tap an emoji to get suggestions’ الموجود فى شريط الاقتراحات، حيث لا يقوم التطبيق بتحميل الرموز التعبيرية فقط بل وأيضًا صور GIF والملصقات ذات الصلة، ويمكنك استخدامه فى أى من محادثاتك.

ويمكنك الوصول إلى صفحة "التفضيلات" فى "الإعدادات" من خلال النقر على الركن الأيمن العلوى فى المكان الذى يظهر به دائرى GIF، ومن هناك يمكن للمستخدمين تمكين أو تعطيل "اقتراحات تصفح الرموز التعبيرية".

يحتوى القسم على وصف من سطر واحد يوضح "اقتراح محتوى GIF / ملصق عند اختيار الرموز التعبيرية فى لوحة المفاتيح الرموز التعبيرية"، وتجدر الإشارة إلى أن هذا غير مرئى بعد لجميع المستخدمين ولا يظهر حتى فى أحدث إصدار تجريبى من Gboard 8.8 الإصدار.