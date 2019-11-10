تكنولوجيا: الإنستقرام يبدأ إختبار حجب عدد علامات الإعجاب في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شبكة الإنستقرام الإجتماعية في إختبار مجموعة من التغييرات في التطبيق منذ شهر أبريل الماضي، والتي يأتي من بينها حجب عدد علامات الإعجاب في منشورات المستخدمين.

تتوسع شبكة الإنستقرام الإجتماعية بالتغيير الجديد في حجب عدد علامات الإعجاب ليشمل الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن بدأت الشبكة الإجتماعية في تطبيق هذا التغيير في كلٍ من كندا، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، والبرازيل إلى جانب إستراليا ونيوزيلندا.

ولقد جاء هذا الإعلان عبر Adam Mosseri في تصريحاته خلال مؤتمر WIRED25 الأخير، حيث أكد على أن الإنستقرام سيبدأ خلال الأسبوع المقبل في إخفاء عدد علامات الإعجاب في منشورات المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن يتاح للمستخدم فقط رؤية عدد مرات الإعجاب التي سجلت على المنشورات الخاصة به.

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وتهدف شبكة الإنستقرام بتنفيذ هذا التغيير الجديد إلى دفع المتابعين إلى التركيز على محتوى المنشورات الذي يتم مشاركته كبديل للتركيز على عدد علامات الإعجاب، لذا لن يتعرض مستخدمي شبكة الإنستقرام إلى التوتر والقلق عند إستخدم ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو على الشبكة الإجتماعية.

من جانب أخر قد لا يكون هذا التغيير موضع ترحيب من الصفحات الأكثر تأثيراً في الشبكة الإجتماعية، حيث من المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على أرباحهم، نظراً لإستخدام عدد علامات الإعجاب لقياس آداء هذه الصفحات على المنصة الإجتماعية.

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