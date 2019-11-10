تكنولوجيا: Stadia تصل إلى متجر جوجل بلاي إستعداداً لإطلاق الخدمة في 19 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق خدمة بث الألعاب Stadia للمستخدمين رسمياً بدءاً من يوم 19 من نوفمبر، حيث أضافت عملاق البحث الخدمة بالفعل إلى متجر جوجل بلاي.
يمكن للمستخدمين بدءاً من يوم 19 من نوفمبر تجربة خدمة بث الألعاب الجديدة Stadia عبر Chrome أو أجهزة التلفاز التي تدعم Chromecast Ultra، كما سيتاح تشغيل الخدمة وبث الألعاب عبر هواتف وأجهزة Pixel، ومنها لعبة Destiny 2 ولعبة Assassin Creed: Odyssey أيضاً.
ولقد أضافت جوجل بالفعل الصفحة الخاصة بتطبيق Stadia إلى متجر جوجل بلاي، إستعداداً لإطلاق الخدمة رسمياً، ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الإشتراك وتجربة الخدمة عبر التطبيق، والذي سيتوفر لاحقاً أيضاً على منصة iOS، كما يدعم تطبيق الأندوريد مزيد من الأجهزة قريباً.
ويمكن للمستخدمين الآن التسجيل للإشتراك في الخدمة وتجربة الألعاب عبر Chromecast Ultra، أيضاً عند التسجيل بحساب جوجل، سيتم طلب الرمز الخاص بStadia Founders أو إصدار Premiere.
ولقد أضافت شركة جوجل تنويه للمستخدمين تشير فيه إلى إمكانية الدخول لمكتبة الألعاب عبر تبويب Home، كما يأتي تبويب Explore ليتيح للمستخدمين الدخول إلى مشاركات اليوتيوب، وReddit وأيضاً تويتر والفيس بوك، إلى جانب روابط في Stadia.
كما سيتاح للمستخدمين إظهار الأصدقاء النشطين على الخدمة أو المتصلين بالإنترنت، إلى جانب عرض الألعاب قيد التشغيل من الأصدقاء على الخدمة.
يذكر أن خدمة Stadia ستدعم في البداية كلاً من أجهزة Chrome OS اللوحية، وهواتف Pixel 2 ،Pixel 3 ،Pixel 3a وأيضاً Pixel 4، إلى جانب المتصفح وChromecast Ultra، ومن المقرر أن تتوسع جوجل بالخدمة في نطاق أكبر من الأجهزة العام المقبل.
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