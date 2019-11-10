شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. فرق عالمية تتنافس ببطولة العالم لألعاب الفيديو للفوز بمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريقان من لاعبى الفيديو الشباب من أوروبا والصين لخوض معركة افتراضية اليوم الأحد، وسيحصل الفريق الفائز على مكافأة مليون دولار.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، ستخوض الفرق هذه المسابقة بلعبة "League of Legends" على الإنترنت، فى مسابقة تجذب ملايين المشاهدين وعدد كبير من الرعاة، إذ شهدت اللعبة، التى طورتها شركة Riot Games ومقرها لوس أنجلوس منذ 10 سنوات، مواجهة فرق من اللاعبين فى ساحة معركة افتراضية بهدف رئيسى واحد وهو تدمير قاعدة "Nexus" الخاصة بمنافسهيم.

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ستشهد نهائيات النسخة العاشرة من بطولة العالم للألعاب، والتى يطلق عليها LoL Worlds والتى ستعقد فى أكور هوتيلز آرينا فى باريس، المنافسة بين فريق G2 Esports الأوروبى ضد FPX الصيني.

جدير بالذكر من المتوقع وصول إيرادات الرياضات الالكترونية نحو 1.1 مليار دولار فى عام 2019 ، بارتفاع 27٪ عن العام الماضى، مع ارتفاع الدخل الوارد من الإعلانات، وفقًا لشركة تحليل صناعة الألعاب Newzoo .