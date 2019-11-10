شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكافأة 60 ألف دولار لباحثين أمنيين لاختراقهما مساعد "أمازون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل باحثان أمنيان على جائزة كبيرة بعدما اخترقا جهاز المساعدة المنزلية من شركة أمازون المزود بكاميرا "إيكو"، وتم تتويجهما كأفضل قراصنة ضمن مسابقة القرصنة السنوية Pwn2Own حسبما ذكر موقع "تك كرنش".

وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد تشو من الحصول على الجائزة المالية للمسابقة التى شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو والمعنية بتطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أميركى، وحصل عليها كاما وتشو بعدما استغلا ثغرة فى أحدث إصدار من أجهزة إيكو، وهو إيكو شو 5، الذى يدعم مساعد أمازون الرقمى أليكسا.

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وبحسب ما نشر "تك كرنش"، فقد وجد الباحثان أن الجهاز يستخدم إصدارا أقدم من كروميوم -أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من جوجل التابعة لألفابت-، ويحمل ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة واى فاي مشبوهة.

ونقل الموقع رد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية التى قالت: "نحقق فى هذا البحث وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا"، لكن الشركة لم تحدد التدابير التى ستتخذها لإصلاح الثغرات الأمنية أو موعدها.