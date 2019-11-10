شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 65% زيادة فى إنفاق الأمريكيين على التطبيقات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لشبكة CNBC الأمريكية أن التطبيقات الصينية تحقق نجاحا كبيرا فى الولايات المتحدة، فخلال الربع الأخير، والذى يشمل الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، بلغت قيمة التطبيقات التى طورتها شركة صينية أو تلك التى لديها استثمارات كبيرة من البلاد نحو 745 مليون دولار.

ووفقا لبيانات شركة Sensor Sensor، أرتفع الإنفاق على مثل هذه التطبيقات بنسبة 65٪ على أساس سنوى، إذ أنفق الأمريكيون 3.43 مليار دولار على أفضل 100 تطبيق فى متجر تطبيقات أبل ومتجر جوجل بلاى خلال الربع، بينما شكلت التطبيقات الصينية 22٪ من هذا الرقم.

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ومن بين أفضل 100 تطبيق، كان 25 من الصين، وكان ذلك أعلى من الربع الثالث من العام الماضى عندما كان 21 من أفضل 100 تطبيق من حيث الإيرادات من الصينيين، ومن بين هذه التطبيقات الـ 25 ، كانت معظمها ألعابًا مع PUBG Mobile فى أعلى القائمة.

وعلى الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن التطبيقات الصينية تبلى بلاءً حسناً فى الولايات المتحدة، لكن قد يرجع بعض ذلك إلى حقيقة أن معظم الأميركيين لا يدركون أن بعض التطبيقات التى يستمتعون باستخدامها قد تم تطويرها فى الصين.