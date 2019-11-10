شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعد لافتتاح أكبر ملجأ للمشردين فى واشنطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفق أمازون ملايين الدولارات على تصميم وبناء ملجأ للمشردين فى قلب مدينة سياتل، إذ دخلت شراكة مع مؤسسة Mary's Place غير الهادفة للربح لتحويل أحد مقراتها إلى منزل لمن لا ملجأ لهم، والذى سيفتتح فى عام 2020 ويستضيف 275 شخصًا فى الليلة.

ومع ذلك، لا يمكن للمأوى المؤلف من ثمانية طوابق أن يؤوى سوى جزء صغير من السكان المشردين فى المنطقة رغم أنه سيكون الأكبر فى ولاية واشنطن، حيث يوجد أكثر من 12000 شخص يعيشون فى الشوارع فى المقاطعة، ملجأ الأمازون.

وقال جون شويتلر، نائب رئيس الشركة للعقار والمرافق العالمية، إن الشركة ترغب فى مساعدة أزمة المشردين فى المدينة، والتى أعلن العمدة إد موراى حالة الطوارئ فى عام 2015.

وأعلن شويتلر عن الملجأ فى عام 2017 عندما قدم مارتى هارتمان، المدير التنفيذى مؤسسة Mary's Place، وأضدرت أمازون بيانًا قبل عامين قائلت به: "بينما نمضى فى سياتل، ندرك أهمية الاستثمار فى بلدتنا بطرق تفيد جيراننا وموظفينا، فعندما أعلن عمدة سياتل إد موراى حالة الطوارئ المدنية على التشرد أردنا المساعدة فى وقت الحاجة الماسة".

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وستكون Mary's Place مسؤولة عن تمويل عملياتها وبرمجتها وموظفيها، لكن أمازون قالت إنها ستدفع تكاليف المرافق وتسمح للمؤسسة بالسكن دون مقابل.

وستضم هذه الخطط افتتاح كافتيريا كبيرة مثل غرفة الطعام وغرفة لعب للأطفال وغرف النوم الشخصية، والتى قال هارتمان إنها ستساعد "الأسر على الحفاظ على كرامتهم الفردية".