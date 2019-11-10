شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تفتتح أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم المركز الوطنى للتأهيل فى الإمارات افتتاح أول عيادة تخصصية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية فى العام المقبل، حسب سبوتنيك.

وقال مدير المركز الدكتور محمد الغافرى، إن المركز يقوم حاليا بدراسة المشكلة، التى يعانى منها أغلب الشباب، والتى تتجسد بالإدمان على الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مركز يابانى عالمى، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة وهم غالبا من فئة الأطفال من سن 9 سنوات.

وبحسب الغافرى، ستوفر العيادة العلاج المجانى لمرضى إدمان الألعاب الالكترونية من المواطنين فيما ستكون هناك رسوم رمزية بالنسبة للوافدين الأجانب إلى الإمارات.

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ويتم العمل حاليا على تدريب الكوادر الطبية، التى ستشرف على عملية العلاج فى المركز، على طرق وأساليب العلاج والبرامج العلاجية المتبعة، والتى تشمل جلسات فردية وجماعية وأسرية للتأهيل النفسى للمرضى لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

ويعتبر إدمان الألعاب الإلكترونية من أكثر الأمراض شيوعا بين جيل الشباب حول العالم، وأدرجت منظمة الصحة العالمية إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولى للأمراض وتشير الدراسات العالمية إلى أنه 50٪ مِن مرضى الإدمان الالكترونى يعانون من أمراض نفسية وأسرية مثل التوحد والتفكك والإهمال العائلى وغيرها.