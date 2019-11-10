شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تكشف النقاب عن سيارة خارقة مصنعة من الخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اليابان النقاب عن رؤيتها لسيارة المستقبل المصنوعة من الخشب، والتى تم صنع هيكلها بالكامل وجزء كبير من حوضها الهيكلى من ألياف السليلوز النانوية، وهى مادة فائقة الصلابة مشتقة من النباتات.

وأسهمت 22 مجموعة فى تصنيع السيارة- التى كشفت عنها وزارة البيئة اليابانية فى معرض طوكيو ال46 للسيارات الذى أقيم مؤخرا فى العاصمة اليابانية طوكيو، لكن استنادا إلى المعلومات المعلنة حتى الآن، فإن السيارة الخشبية ليست جاهزة للاستخدام على الطرقات بعد.

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وتبدو السيارة الخشبية مستقبلية فعلا؛ بفضل أبوابها العمودية، وزواياها الحادة، ولكن يصعب تحديد مدى اقتراب السيارة من هدف ألفريق المعلن- وهو خفض الوزن بنسبة 10%-، ومن الصعب الحصول الآن على تفاصيل عما يقبع تحت الغطاء.



وذكرت تقارير موقع "كارسكوبس" اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تحتوى السيارة على خلية وقود هيدروجينى، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 20 كم / ساعة، وإن صحت هذه المعلومات فستكون هذه السيارة بدائية جدا، إلا إن كانت اليابان تعتزم الاعتماد على القيادة البطيئة جدا للسيارات فى المستقبل.