تكنولوجيا: زيادة خدمة الإنترنت بنسبة 70% فى اليونان خلال السنوات التسع الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة لهيئة الإحصاء اليونانية أن خدمة الإنترنت فى المنازل اليونانية زادت بنسبة 70 % تقريبا فى السنوات التسعة الماضية منذ عام 2010.
وأفادت الدراسة - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - بأن العام الجارى شهد زيادة بنسبة 2,6 % فى عدد المنازل التى تستخدم تقنيات متنوعة من المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الإنترنت مقارنة بعام 2018.
وكشفت الدراسة أيضا عن أن 78,1 % من المنازل اليونانية لديها اتصال واسع النطاق مع سرعات إنترنت أسرع مقارنة بنسبة 76,1 % عام 2018.
ورشحت الصحيفة لمحبى السفر فى فترة العطلات المقبلة زيارة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وبالى فى أندونيسيا، وبانكوك فى تايلاند، وسنغافورة، فضلا عن مدينة سيدنى الأسترالية، وجزر الكنارى بإسبانيا، وكريت فى اليونان.
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