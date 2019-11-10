شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تدعم مشترى السيارات الكهربائية لتقليل الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولون أن اليابان تدرس دعم عمليات شراء السيارات الكهربائية الصغيرة؛ لتعزيز استخدامها كبديل للسيارات الكبيرة، وسط تزايد الحوادث المرورية التى يتورط فيها السائقون من كبار السن.

وأضاف المسئولون أن وزارة الصناعة اليابانية تدرس تخصيص مبلغ 100 ألف ين /915 دولارا/ لكل سيارة من هذا النوع يتم شراؤها، موضحة أن السيارات المعنية هى سيارات صغيرة ذات مقعدين، وتهدف لإمداد الشعب اليابانى الذى يزداد تقدما فى العمر سريعا بوسيلة أسهل للتنقل، وخاصة فى المناطق الريفية حيث تكون وسائل النقل العام محدودة، إذ تعتبر السيارات الكهربائية الصغيرة أسهل فى القيادة، وهى مصممة للتحرك بسرعة أقل نسبيا.



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