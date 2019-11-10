كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ABFOCE”..لوحة للطاقة الشمسية وشاحن لاسلكي

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لشحن أجهزتك أثناء الابتعاد عن الشبكة، فقد تكون مهتما بلوحة شمسية خفيفة قابلة للطي جديدة ومجموعة شحن لاسلكية تُسمى ABFOCE.

يتميز النظام بشاحن شمسي قابل للطي بأربع لوحات وشاحن لاسلكي قابل للإزالة بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم النظام تقنية الشحن السريع QC 3.0 و PD 3.0 وما فوق.

“تضغط مجموعة شحن الطاقة الشمسية ABFOCE على حجم محمول للغاية مع ضمان أينما تكون أدواتك يتم تحضيرها وتجهيزها وتشغيلها.

يتم توصيل شاحن USB الممغنط باللوحات ويتم تحريره بسهولة، مما يسمح باستخدام داخلي.

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مزود بـمآخذ توصيل USB-A سريعة ومآخذ USB-C وسجادة لاسلكية متوافقة مع Qi، يسمح لك ABFOCE بشحن أجهزة متعددة بسرعة وبشكل كامل، وتتيح لك واجهة LED سهلة القراءة تتبع نشاط اللوحة خلال أي دورة طاقة. ”

ويقول مطوروها: “تم تصنيع الألواح الشمسية الأربعة من ABFOCE باستخدام الفلور بوليمر، وهو أفضل ناقل للضوء يمكن العثور عليه في السوق، لذا فإن ABFOCE تدفع بقوة 5V / 1A بسرعة وكفاءة أعلى 4 إلى 6 مرات من أي من أقرب منافسيها، حتى في غائم يوم.”

تم إطلاق ABFOCE عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 46 دولارا أو ما يقرب من 36 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل عام 2020.