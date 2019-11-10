شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاح صاروخ Saturn V فى مهمة أبولو 4 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فكان صاروخ Saturn V يبلغ طوله 363 قدمًا، مما يعنى أنه أطول من تمثال الحرية، كما كان أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.
وكانت وكالة ناسا بحاجة إلى هذا الصاروخ القوي لإطلاق رواد فضاء إلى القمر، ومع ذلك فإن إطلاق Saturn V الأول لم يكن يحمل رواد فضاء، لأنها كانت مجرد رحلة تجريبية.
وكانت انطلاقة الصاروخ صادمة، حيث اهتزت الأرض بشدة لدرجة أنها هزت المباني على بعد أميال، وتسبب كل الهز في غمر كثيف للغبار والحطام في مركز الإطلاق الجديد لناسا.
كما استغرقت المهمة ثماني ساعات و36 دقيقة، حيث حمل الصاروخ مركبة فضائية سقطت في المحيط الهادي.
وأطلق صاروخ Saturn V أول رواد فضاء إلى القمر من خلال مهمة أبولو 8، كما أن جميع مهام أبولو التي تلت ذلك أطلقت أيضًا على صواريخ Saturn V.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاح صاروخ Saturn V فى مهمة أبولو 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.