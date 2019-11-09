كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إنستغرام” توسع تجربة إخفاء عدد الإعجابات على المنشور إلى الولايات المتحدة

متابعة-سنيار: تقوم Instagram قريبا بتوسيع أحد أكبر تجاربها وأكثرها إثارة للجدل، والتي تتعلق بإخفاء عدد الإعجابات على المنشور.

وقد أعلن رئيس Instagram آدم موسري يوم الجمعة، أن الخدمة ستعمل على توسيع الاختبار الذي استمر لفترة طويلة إلى الولايات المتحدة ابتداء من الأسبوع المقبل.

ولا يزال الاختبار بمثابة تجربة، لذا فلن يرى جميع مستخدمي Instagram المتمركزين في الولايات المتحدة أن الإعجابات اختفت من حساباتهم بين عشية وضحاها عندما تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقال موسيري: “الأمر يتعلق بالشباب”، “الفكرة هي محاولة تخفيض الضغط على Instagram، وجعلها أقل منافسة، وإعطاء الناس مساحة أكبر للتركيز على التواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم، والأشياء التي تلهمهم.”

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وبدأ تطبيق انستجرام التابع لفيس بوك هذا الإجراء فى مايو فى كندا ثم فى يوليو فى أستراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابان والبرازيل ونيوزيلندا، بهدف خفض الشعور بالضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات إلى هذا التطبيق، لتأثيره سلبا على الصحة العقلية، واختبرت خدمة “تويتر” أيضا إخفاء عدد المرات التى أعيد فيها نشر التغريدات وفقا للمسؤول عن تطوير المنتج كيفون بيكبور.

لقد أثبت هذا التغيير بالفعل عدم شعبيته بين بعض المستخدمين الذين كانوا جزءا من الاختبارات المبكرة، حيث قال مؤثرون إن التغيير قد يضر بقدرتهم على تثمين مشاركاتهم.

ما هو غير واضح حتى الآن هو ما إذا كان Instagram يخطط لجعل التغيير دائما، أو طرحه للجميع.

وقال موسيري “علينا أن نرى كيف يؤثر ذلك على شعور الناس تجاه المنصة، وكيف يؤثر على كيفية استخدامهم لها، وكيف يؤثر على النظام البيئي للمنشئين”.