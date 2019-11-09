تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في دفع الإصدار التجريبي من واجهة One UI 2.0 وAndroid 10 لهواتف Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري اليوم في دفع الإصدار التجريبي من تحديث واجهة المستخدم One UI 2.0 مع تحديث Android 10 لكلاً من هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus.

كانت شركة سامسونج قد قدمت تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 خلال الفترة الماضية، واليوم بدأت العملاق الكوري في دفع One UI 2.0 مع تحديث Android 10 لسلسلة Note 10.

ينطلق الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 2.0 مع تحديث Android 10 لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus بمجموعة من المميزات الجديدة، التي تشمل واجهة أكثر وضوحاً تقدم تجربة سلسة للمستخدمين.

كما تتميز بنوافذ مصغرة منبثقة، مع تصميم يرتكز على الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم بواجهة مريحة للعين، وأيضاً تحسينات في نمط الثيم المظلم، كما تأتي الواجهة بنمط Focus، مع قائمة بديهية تدعم حماية الجهاز.

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كيفية الإنضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي

يمكن للمستخدمين الإنضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي من خلال تحميل تطبيق Samsung Members عبر متجر Galaxy أو متجر جوجل بلاي، أيضاً بعد التسجيل يمكن للمستخدم إختبار تبويب Notices ومنه إلى التسجيل في الإصدار التجريبي من برنامج One UI.

أيضاً بعد التسجيل يمكن للمستخدم التوجه إلى الإعدادات،ومنها إلى تحديث البرمجيات، ومنها إختيار تحميل وتثبيت الإصدار التجريبي من تحديث النظام.

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