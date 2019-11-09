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فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فقد نمت الشحنات العالمية للهواتف الذكية بما يُقدر بنحو 8 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ككل، شهد السوق شحن 358.3 مليون وحدة علمًا أنه تم شحن 355.6 مليون وحدة فقط في نفس الفترة من العام الماضي ونما أيضًا بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2019. تؤكد الشركة على أن هذا هو الربع الأول الذي تنمو فيه شحنات الهواتف الذكية على مدار العامين الماضيين.
من خلال إلقاء نظرة على أفضل خمس شركات مصنعة، إحتلت شركة سامسونج المرتبة الأولى بعدما نجحت في شحن 78.2 مليون وحدة خلال هذه الفترة مما جعل حصتها السوقية تبلغ 21.8 في المئة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تأتي شركة Huawei في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من شحن 66.6 مليون هاتف ذكي خلال هذه الفترة مما جعل حصتها السوقية ترتفع إلى 18.6 في المئة. الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو أن شركة Huawei حققت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 28.2 في المئة، وهو ما يُمكن أن يُعزى إلى الدعم القوي الذي تلقته في الصين.
إحتلت شركة آبل المرتبة الثالثة بشحنها لـ 46.6 مليون وحدة مما جعل حصتها السوقية تبلغ 13 في المئة، ولكنها شهدت إنخفاضًا بنسبة 0.6 في المئة على مستوى الشحنات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تأتي شركة Xiaomi في المرتبة الرابعة بعدما نجحت في شحن 32.7 مليون وحدة أي أقل بنسبة 3.3 في المئة مقارنة مع العام السابق. حصلت شركة Oppo على المرتبة الخامسة بعدما نجحت في شحن 31.2 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الهواتف الذكية ينمو بشكل طفيف في الربع الثالث، وشركة سامسونج تقف وراء أغلب الشحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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