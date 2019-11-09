شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمطار تخفف من معدل إزالة غابات الأمازون بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية تراجع وتيرة إزالة الأشجار بغابات الأمازون المطيرة بالبرازيل فى أكتوبر هذا العام مع بدء موسم الأمطار.

ومقارنة بأكتوبر العام الماضى زادت إزالة الغابات خمسة بالمائة وفقا لبيانات أولية من وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية، وتعد هذه زيادة طفيفة مقارنة بزيادة نسبتها 83 بالمائة فى الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وبلغ إجمالى مساحة الغابات التى تمت إزالتها فى الشهور العشرة الماضية 8408 كيلومترات مربع أى ما يزيد عشرة أمثال مساحة مدينة نيويورك الأمريكية.

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وقال فيليب فيرنسايد الخبير فى المعهد الوطني لأبحاث الأمازون بمدينة ماناوس كبرى مدن منطقة الأمازون بالبرازيل: "لدينا عدة (موجات) أمطار جيدة".

وتعد الأمازون أكبر غابات مدارية مطيرة في العالم وتمتص كميات ضخمة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.

واجتاحت حرائق الغابات المنطقة في أغسطس لترفع عدد المناطق المتضررة إلى أعلى مستوى منذ عام 2010 وهو ما قوبل بانتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.