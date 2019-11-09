شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستخدم الزجاج لتخزين البيانات على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركز مايكروسوفت جهودها حاليًا على اختراع وتطوير أشكال جديدة من طرق تخزين البيانات على المدى الطويل، حيث يخزن مشروع سيليكا Project Silica البيانات على زجاج الكوارتز.

وتعمل الشركة على بعض المشاريع البحثية المذهلة منذ عدة سنوات، مثل المكاتب المزودة بشاشات عرض ثلاثية الأبعاد، والغرف الكاملة بالواقع المعزز.

ويستخدم Project Silica الاكتشافات الحديثة فى بصريات الليزر العالية السرعة والذكاء الاصطناعى لتخزين البيانات في زجاج الكوارتز.

وكدليل على المفهوم تعاونت مايكروسوفت مع شركة الأفلام العملاقة Warner Bros – المهتمة بتقليل التكاليف وزيادة الموثوقية – لتخزين فيلم Superman: The Movie على لوحة زجاجية عالية النقاء بقياس 75×75 ميليمتر وسماكة 2 ميليمتر.

واستطاعت عملاقة البرمجيات تخزين الفيلم الكامل بحجم 75.6 جيجابايت على هذه اللوحة الزجاجية، وتم قراءته بنجاح مرة أخرى بمجرد تخزينه، مما يجعل هذا الأمر علامة فارقة.

وتعمل العملية برمتها باستخدام الليزر لتشفير البيانات فى الزجاج عبر إنشاء طبقات من حواجز شبكية ثلاثية الأبعاد متناهية الصغر في أعماق وزوايا مختلفة.

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ويضيء مجهر يتحكم فيه الحاسب الضوء عبر الزجاج ويقرأ البيانات مرة أخرى، وتستخدم خوارزمية التعلم الآلي لتوجيه المجهر في الاتجاه الصحيح، ومن ثم فك تشفير البيانات أثناء قراءتها، وبينما تتراجع جودة أشكال تخزين البيانات الضوئية الأخرى بمرور الوقت فإن Project Silica يهدف إلى أن يكون شكلاً طويل الأمد لتخزين البيانات.

ووفقا لمايكروسوفت فيمكن لهذا الزجاج تحمل الماء الساخن المغلي، إلى جانب تحمله درجة الحرارة الناتجة عن فرن أو ميكروويف، والفيضانات، وإزالة المغناطيسية وغيرها من التهديدات البيئية.

ومع وجود كل هذه الحماية فى مكانها الصحيح فإن Project Silica يبدو بمثابة الخطوة التالية لتخزين البيانات على المدى الطويل.

وكانت شركة Warner Bros مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في مشروع مايكروسوفت، حيث يسعى الاستوديو إلى حماية الأفلام التاريخية، مثل Superman و Casablanca وغيرها من الأفلام المخزنة حاليًا على بكرات الأفلام القديمة.

ووصف مارك روسينوفيتش Mark Russinovich، كبير مسئولى التكنولوجيا في Microsoft Azure، عملية نقل فيلم Superman بأنها معلم رئيسي، مضيفًا أن دليل المفهوم هذا يعنى أننا الآن فى مرحلة نعمل فيها على الصقل والتجريب، بدلاً من طرح سؤال هل يمكننا أن نفعل ذلك.

ويعد المشروع مثيرًا للاهتمام، إذ يخزن جميع المستخدمين البيانات على محركات أقراص HDD أو SSD، ثم ينقلون هذه الملفات إلى محرك أقراص جديد بمجرد ظهور علامات تراجع جودة محرك الأقراص القديم، بينما مع Project Silica فإن البيانات بحاجة إلى أن تكتب لمرة واحدة، ويبقى الزجاج على قيد الحياة لمئات السنين تقريبًا في أي درجة حرارة ورطوبة وبيئة كيميائية.