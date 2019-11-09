Huawei Mate 40: ما المتوقع؟

قد يكون Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro أفضل هاتفين من هواوي لعام 2020، لكن العديد من الأسئلة تحيط بهما، ولا تقتصر الأسئلة على تلك المعتادة المتعلقة بالمواصفات والميزات، بل ما إذا كانا يعملان بنظام أندرويد وعما إذا كان سيتم طرحهما في معظم أنحاء العالم.

وبالرغم من أنه لا يتوفر في الوقت الحالي إجابات محددة على أي من تلك الأسئلة، لكن يمكننا التكهن، كما قد يوفر إطلاق Huawei P40 – المتوقع في أوائل عام 2020 – إجابات أوضح على هذه الأسئلة.

ونحاول من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على مجموعة من الأمور الهامة بالنسبة للمستخدمين.

تاريخ الإصدار والسعر:

تم الإعلان عن Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في 19 سبتمبر 2019، بينما وصلت تشكيلة Huawei Mate 20 في شهر أكتوبر 2018، لذا فمن المحتمل وصول تشكيلة Mate 40 في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2020.

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أما بالنسبة للسعر، فإن النسخة الأساسية من هاتف Huawei Mate 30 تكلف 880 دولارًا أمريكيًا في الوقت الحالي، بينما تكلف النسخة الأساسية من هاتف Huawei Mate 30 Pro زهاء 1200 دولارًا أمريكيًا، لذلك قد تكون الأسعار مماثلة لمجموعة Mate 40.

الأخبار والشائعات:

لا تتوفر معلومات مؤكدة عن Huawei Mate 40 و Mate 40 Pro حتى الآن، ولا عجب في ذلك، حيث من غير المحتمل إطلاق الهواتف حتى أواخر عام 2020، لكن هناك شائعات حول احتمال أن يعمل الهاتفان بواسطة نظام أندرويد، لكن بدون خدمات جوجل، مما يضعهما في وضع مشابه لمجموعة Huawei Mate 30.

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ويشاع أيضًا أن مجموعة Huawei Mate 40 ستستخدم رقاقات Kirin 1000، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن وفقًا للمعلومات، فإن هذه الرقاقات ستكون الأولى المصنعة وفق تقنية 5 نانومتر، مما يجعلها أصغر وأكثر كفاءة من الرقاقات الموجودة في Huawei Mate 30.

ومن المفترض أن تصل هذه الرقاقات في النصف الثاني من عام 2020، مع مجموعة Huawei Mate 40، والتي تعد أول هواتف تستخدمها.

ما الذي يرغب المستخدم في رؤيته:

1. أندرويد الكامل: يأمل المستخدمون بحصول تشكيلة أجهزة Huawei Mate 40 على نظام أندرويد الكامل مع خدمات جوجل.

2. أزرار الصوت: أزال جهاز Mate 30 Pro أي أزرار مادية للتحكم بمستوى الصوت، واستخدم بدلًا من ذلك عناصر التحكم بالإيماءات لضبط مستوى الصوت، ويأمل المستخدمون برؤية أزرار فعلية لضبط مستوى الصوت في مجموعة Huawei Mate 40.

3. إزالة النتوء: بالرغم من أن هاتف Huawei Mate 30 وخاصةً Mate 30 Pro يبدو جيدًا بشكل عام، إلا أنهما يتمتعان بنتوء، والذي يبدو قديمًا للغاية، لذا، يريد المستخدمون أن تقدم الشركة تصميم الشاشة الكاملة بدون نتوء أو حفرة في الشاشة بالنسبة لمجموعة Huawei Mate 40.

4. شاشة أكثر وضوحًا: بالرغم من المواصفات المتطورة، فإن Huawei Mate 30 Pro يحتوي فقط على شاشة بدقة 1176×2400 بيكسلًا، بينما يتميز Mate 30 بدقة 1080×2340 بيكسلًا، وتبعًا إلى أن العديد من المنافسين لديهم الآن شاشات بدقة +QHD، فإن هواوي يجب أن تفكر بدقة 1440×2560 بيكسلًا – على الأقل – في مجموعة Huawei Mate 40.

5. قلم إلكتروني مضمن: تعتبر تشكيلة Mate منافسة لتشكيلة Galaxy Note من سامسونج، لكن مجموعة Note تتميز بوجود قلم S Pen الإلكتروني، والذي يعد مكونًا رئيسيًا لكل نموذج. وبالرغم من أن هاتف Mate 30 Pro يدعم قلم هواوي الإلكتروني M-Pen، إلا أنه لا يأتي معه، كما أن وظائفه محدودة بدرجة أكبر بالمقارنة مع قلم سامسونج S Pen، لذا، يجب أن يكون M-Pen مكونًا أساسيًا بالنسبة لمجموعة Huawei Mate 40، وأن تزداد وظائفه وميزاته لمساعدة المستخدم في الحصول على أقصى استفادة من الشاشة الكبيرة.